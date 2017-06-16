Yunanistan'dan İsrail'e büyük şok

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Doğu Akdeniz doğalgazını Avrupa'ya taşıması planlanan boru hattı projesinin gelecek vadettiğini söyledi.

Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail arasında düzenlenen yüksek düzeyli iş birliği üçlü zirvesinin 3'üncüsü Yunanistan'ın Selanik kentinde gerçekleşti. Liderler ve bakanlar arası toplantıların ardından Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, GKRY lideri Nikos Anastasiadis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ortak basın toplantısı düzenledi.

Selanik'in Musevilik açısından önemli bir merkez olduğuna dikkati çeken Netanyahu, zirvenin bu kentte yapılmasının sembolik anlamı olduğunu belirtti.

Netanyahu, zirvede en önemli konunun enerji olduğunu anlatarak, "East Med (Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı Projesi) bir devrim olacak ve oldukça gelecek vadediyor. Bu proje ile üç ülke ve İtalya bağlanacak. Bu konuda heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

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Yunanistan Başbakanı Çipras, 3'üncü zirve ile ilk turun tamamlandığına dikkati çekerek, 4'üncü zirvenin yeniden Lefkoşa'da olacağını söyledi.

Ülkesinin enerji merkezi olmayı hedeflediğini anımsatan Çipras, Avrupa'nın enerji kaynaklarını çeşitlendirme konusunda Doğu Akdeniz doğalgazının önemli bir fırsat olduğunu ifade etti.

Doğalgaz boru hattının İsrail, GKRY ve Yunanistan'ı Avrupa'nın geri kalanı ile birleştireceğini dile getiren Çipras, "Bu doğalgaz boru hattı için ortak faaliyetlerimizi hızlandırma konusunda anlaştık." şeklinde konuştu.

Öte yandan Çipras, üç ülkeyi bir de elektrik hatları ve fiber kablolarla elektrik üretimi ve iletimi alanında birleştirmeyi hedeflediklerini anlatarak, bu projenin yakında GKRY'de faaliyete geçeceğini vurguladı.

Çipras, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerde Anastasiadis'e desteklerine dikkati çekerek, "Türk tarafından olumlu bir karşılık alarak 28 Haziran'daki Cenevre zirvesinden olumlu bir sonuç bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistin konusunda karşılıklı saygı temelli iki ülkeli bir çözüm için görüşmelerin gerekliliğine işaret eden Çipras, "Yoğunlaşan yerleşim politikası konusunda İsrail ile aynı fikri paylaşmadığımızı ifade ettik." diye konuştu.

Üç lider ayrıca 3'üncü yüksek düzeyli iş birliği ortak bildirisine imza attı.

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