Yunanistan kreditörlerle anlaştı

Avro para birimini kullanan 19 Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin maliye bakanları, Uluslararası Para Fonu (IMF), AB Komisyonu ve Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) yetkilileri, Yunanistan'ın kurtarma programının görüşüldüğü "Avro Grubu Toplantısı" için Lüksemburg'da buluştu.



Görüşmelerin ardından, Avro Grubu Başkanı ve Hollanda Maliye Bakanı Jeroen Dijsselbloem, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Ekonomi ve Mali İşlerden Sorumlu AB Komisyonu Üyesi Pierre Moscovici ve Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) Başkanı Klaus Regling ortak basın toplantısı düzenledi.



Avro Grubu Başkanı Dijsselbloem, Yunanistan ve kreditörler arasındaki görüşmelerden olumlu sonuç alındığını belirterek, "Yunanistan'la, koşullar, borç stratejisi ve IMF katılımı gibi bütün öğeler üzerinde bir anlaşma sağladığımızı memnuniyetle açıklıyorum." dedi.



Yunanistan'ın borç yeniden yapılandırılması konusunda Dijsselbloem, başarılı bir biçimde kurtarma programının tamamlamasının ardından borç yeniden yapılandırılması konusunda nasıl önlemler alınacağının yeniden değerlendireceğini söyledi.



IMF Başkanı Lagarde da "Yunanistan için 2 milyar dolarlık yeni bir Stand-By anlaşması teklifini IMF İcra Kuruluna sunacağım." diye konuştu.



Yunan hükümetini ve halkını reform programı için gösterdikleri çabalardan ve fedakarlıklardan ötürü tebrik eden Lagarde, IMF ve ortaklarının bu sürece destek vereceklerini ve Yunanistan kurtarma programına katılacaklarını ifade etti.



Lagarde, Yunanistan'ın toplam borcunun sürdürülebilir bir seviyede olmadığına dikkati çekerek, kreditörlerin bu konuda önlemler alarak yeniden ayarlama yapacaklarını anlattı.



AB Komisyonu Üyesi Moscovici ise "Tüm tarafların sorumlu davranmasıyla aylar süren müzakereler ve çalışmalar sonrasında bir anlaşma sağladık." ifadelerini kullandı.



Yunanistan kurtarma programının 2. değerlendirmesinin tamamlandığına dikkati çeken Moscovici, "Yunanistan, emeklilik, maliye ve enerji reformu gibi zor konularda tüm sorumluluklarını yerine getirdi." değerlendirmesinde bulundu.



Moscovici, önceliklerinin Yunan ekonomisinin büyümesi olduğunu, söz konusu 8,5 milyar avroluk kredi diliminin Yunanistan için gerekliliğini anlattı.



Finansman sorunu yaşayan Avro Bölgesi ülkelerine gerekli mali desteği sağlamak üzere kurulmuş olan ESM'in başkanı Regling de "2. değerlendirme bugün tamamlandı. Avro Grubu Yunanistan'la ilgili orta vade borç tedbirleri konusunda da netliği artırdı." dedi.



Regling, borç yeniden yapılandırılması konusunun, programın başarılı bir biçimde tamamlanmasının ardından ele alınacağına dikkati çekerek, "3. dilim ESM kredisi 8,5 milyar avro olacak. Bu, Yunanistan'ın dış borç geri ödemelerini sağlayacak. İlk kredi dalı temmuz ayında verilecek." diye konuştu.



Yunanistan 3. Kurtarma programı başlangıcı olan 2015 Ağustos'tan beri ESM'nin 31,7 milyar avro sağladığını anımsatan Regling, "Bu yeni kredi dilimiyle birlikte Yunanistan'ın toplam kamu borcunun yarıdan fazlası bizim üzerimizde olacak." ifadelerini kullandı.



Regling, sağladıkları uygun ve avantajlı kredilerin geçen yıl Yunanistan'a 10 milyar avro civarında fayda sağladığını sözlerine ekledi.



Talep edilen kemer sıkma tedbirlerinin Yunan meclisinde onaylanmasına rağmen 22 Mayıs'taki Avro Grubu toplantısında Yunanistan kreditörleriyle kurtarma programı kapsamında yeni dilimin serbest bırakılması için anlaşma sağlanamamıştı.



Toplam 86 milyar avroluk kurtarma programının ikinci değerlendirme süreci tamamlanamadığı için Yunanistan'a yeni kredi dilimleri serbest bırakılamıyordu.



Yunanistan'ın temmuz ayında kreditörlere 7 milyar avro civarında borç geri ödemesi yapması gerekiyor.



Yunanistan, kreditörlerinden 315 milyar avroyu aşan borcunun yeniden yapılandırılmasını ve ülkenin sermaye piyasalarından borçlanabilmesini talep ediyor.