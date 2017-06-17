DEAŞ 150 bin sivili kalkan yapmaya çalışıyor

BM Irak İnsani İşler Koordinatörü Lise Grande, terör örgütü DEAŞ'in Musul'un batısındaki Eski Şehir bölgesinde sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak istediğini ve kaçmaya çalışanları vurduğunu belirtti.

Grande, "Bölgede 150 ila 200 bin sivilin mahsur kaldığını sanıyoruz. Temiz su ve yiyeceğin bulunmadığı bölgedekiler çaresiz durumda." diye konuştu.

Musul'dan halihazırda 860 bin kişinin kaçtığına işaret eden Grande, günde ortalama 8 bin ila 15 bin kişinin bölgeden kaçmaya devam ettiğini söyledi.

KAÇMAYA ÇALIŞANLARI VURUYORLAR

DEAŞ kontrolündeki bölgeden ayrılmaya çalışan 7 binden fazla kişide kurşun yarası olduğuna dikkati çeken Grande, "Çoğu sırtından yaralanan bu kişilerin keskin nişancılar tarafından vurulduğunu biliyoruz" ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Irak Temsilcisi Bruno Geddo dün, DEAŞ terör örgütünün Suriye'nin Musul kentinin batısında 100 binden fazla sivili canlı kalkan olarak kullandığını açıklamıştı.

Irak Göç ve Göçmenler Bakanı Casım el Caf ise 14 Haziran'da, Musul kent merkezinin batı yakasında terör örgütü DEAŞ ile devam eden çatışmalardan dolayı evlerini terk eden sivillerin sayısının 690 bine ulaştığını belirtmişti.