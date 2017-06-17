Putin'den 15 Temmuz darbe girişimi açıklaması

'The Putin Interviews' (Putin Röportajları) belgesel filmi için ABD'li ünlü yönetmen Oliver Stone'a demeç veren Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin darbe girişiminde yer aldığını hiçbir zaman bana söylemedi. Ama ben şu mantıktan yola çıkabilirim: Eğer Gülen, gerçekten de darbe girişiminde yer aldıysa, o zaman ABD istihbarat güçlerinin olup bitenlerden haberdar olmamasını tasavvur etmek çok zor."

Sputnik'in haberine göre konuşmasında İncirlik'e de değinen Putin, "Bu arada Amerikan Hava Kuvvetleri, Türkiye'de İncirlik üssünde bulunuyor. Ki İncirlik'teki askerler darbe girişiminde faal görev aldılar" dedi.

Türkiye'de ABD'nin taktik nükleer silahlarının bulunduğunu ve darbe girişimi nedeniyle bu konudaki endişesini de dile getiren Putin, "Böyle dramatik olaylar yaşandığı zaman, akla şu soru işareti geliyor: Bu nükleer silahların başına neler gelebilir?"