İran ile Irak arasında doğalgaz krizi!

Fehdavi, yaptığı yazılı açıklamada, "İran Petrol Bakanlığı, Irak'a doğalgaz vermekte gecikti. Bu da ulusal elektrik sisteminin düzelmemesine neden oldu." ifadelerini kullandı.

İran'ın iki ülke arasında aylar önce imzalanan anlaşmaya göre Irak'a doğalgaz vermesi gerektiğine işaret eden Fehdavi, ülkesinin tüm şartları yerine getirmesine rağmen İran'ın söz konusu anlaşmaya uymadığını kaydetti.

Iraklı Bakan Fehdavi, İranlı mevkidaşıyla konuyu telefonda görüştüğünü ancak doğalgazın hiçbir meşru gerekçe olmadan verilmediğini savundu.