Trump tweet’leri için özel sergi

A BD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'da paylaştığı mesajlar New York'ta bir sergide sergileniyor. Halka ücretsiz olan sergi, kapılarını geçtiğimiz hafta cuma günü açtı. Sergi, "The Daily Show" isimli programı sunan Güney Afrikalı mizahçı Trevor Noah tarafından düzenleniyor. Dünyaca ünlü Beşinci Cadde'deki bir sokakta açılan sergide Trump'ın dünya görüşünü yansıtan tweet'ler dikkat çekti.



ALTIN KLOZETTE İLETİ!

Noah serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Donald Trump hakkında ne söylersiniz söyleyin. Belki başkanlıkta, okumakta ya da jeopolitikada iyi değildir. Ama lanet olası iyi bir Twitter'cı. Bu nedenle The Daily Show'da, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı ve Twitter'ın Kralı'nı onurlandırmayı düşündük" diyerek oldukça ilginç bir konuşmaya imza attı. Programda siyasi hicivleriyle ABD'li seyircinin beğenisini kazanan Noah, bu yeteneğini sergide de gösterdi. "Donald J. Trump Başkanlık Twitter Kütüphanesi" isimli sergide ABD Başkanı Trump'ın 140 karakterlik tweet'leri farklı şekillerde sergileniyor. Mesajların bazıları tıpkı bir sanat eseri gibi altın varaklı çerçevelerde bazıları da dünya haritası gibi şablonlarda sergileniyor. Serginin merkezinde ise ziyaretçilerin üzerine oturabileceği ve "tweet komutanı" pozisyonunu alabileceği altın bir klozet bulunuyor. Ziyaretçiler klozete oturarak herhangi bir kriz hakkında Twitter iletisi paylaşabiliyor.



'COVFEFE' DE SERGİDE

Trump'ı tweet atarken gösteren el ikonu ve üzerinde cevap verdiği kişilerin Twitter adreslerinin bulunduğu Trump silueti, ziyaretçilerin ilgisini çekti. Sergide Trump'ın bir tweet'inde yer alan ancak herhangi bir anlamı bulunmadığı hâlde Twitter'de "trend topic" olan "covfefe" kelimesine de yer verildi. Hillary Clinton Trump'ın bu kelimeyi Rusya'ya gizli bir mesaj göndermek için gönderdiğini ileri sürmüş ve bu kelimeyi farklı markalarda kullanmak üzere 30 kişi marka tescil başvurusunda bulunmuştu. Büyük yankı uyandıran sergi bugün sona eriyor.