Cosby davasında karara varılamadı

ABD'li 79 yaşındaki ünlü siyahi oyuncu Bill Cosby'nin cinsel saldırı iddiasıyla yargılandığı davada şoke eden sonuç: Eski basketbol oyuncusu Andrea Constand'ın Pennsylvania eyaletinin Norristwon kentinde açtığı cinsel taciz davasında, 53 saatlik değerlendirmenin ardından jüri karara varamadı! Kanıtların netleşmesi ve davada ifadelerin yeniden dinlenmesini talep eden jüri, oybirliğine varamayarak kilitlendi. Mahkeme hâkimi Steven O'Neill, 6 gün süren duruşma sonucu davanın kanıt yetersizliğinden tıkandığını ve karar verilemediğini açıkladı. Savcılar, Cosby Show'un yıldızına vakit kaybetmeden yeniden dava açılacağını açıkladı. Cosby hakkında nitelikli cinsel saldırı yapmak suçundan üç farklı dava var. Duruşmanın ardından Cosby'nin eşi Camille Cosby, savcının "Çıkarlara hizmet ettiğini ve tiksindirici olduğunu" söyledi. Camille Cosby hâkimi ise savcıyla işbirliği yapmakla suçladı. Andrea Constand, 2004'te Cosby'nin kendisine uyuşturucu verdiğini ve ardından cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti.



'MASUMUM, DAVA NEDENİ IRKÇILIK'

Cosby hakkındaki cinsel saldırı iddiaları ilk kez Ekim 2014'te medyaya yansımıştı. Komedyen Hannibal Buress'in ünlü komedyenin sapkın cinsel davranışlar sergilediğini söylediği videosu sosyal medyada yayımlanmasının ardından birçok kadın aynı iddiada bulunmuştu. Kadınların bir kısmı Cosby'nin kendilerine uyuşturucu vererek cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etmişti. Cosby'nin cinsel tacizde bulunduğunu iddia eden kadınların sayısının 60'tan fazla olduğu biliniyor. Suçlamaları kabul etmeyen Cosby bu iddialara neden olarak ırkçılığı göstermişti.