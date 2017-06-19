Kanada’da kan stokları kritik seviyeye düştü!

Kan Bankası Donör İlişkileri Direktörü Michael Betel, yaptığı açıklamada, stoklarda ihtiyacı 5 ila 8 gün boyunca karşılayacak kadar kan olması gerektiğini ancak ellerindeki mevcudun çok daha düşük olduğunu belirtti.

Betel, "Tüm kan gruplarında kullanabildiğimiz 0 Rh (-) grubunda iki ya da üç günlük evrensel donör stoğumuz var. Ancak tüm kan türlerinden acil bağış gelmesi gerekiyor." diye konuştu.

Kanada'nın 150. kuruluş yıl dönümü nedeniyle, yaz boyunca kan ihtiyaçlarını karşılayacak kadar bağış temin etmek için 1 Temmuz'a kadar Kanada çapında 150 bin bağış çağrısı yaptıklarını söyleyen Betel, "Ancak şu an bundan ziyade, acil ihtiyaçların karşılanmasının peşindeyiz.'' dedi.

Kanadalıları yalnızca acil durumları değil, her gün kan ihtiyacı bulunan hastaları da düşünmeye çağıran Betel, bir araba kazasında hastalara yaklaşık olarak 50 ünite kan gerekebilirken, lösemi hastaları için haftada 80 üniteye ihtiyaç duyulduğunu hatırlattı.

Betel, "Bağış yapabilecek durumda olan herkesi gelip kan vermeye çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kanada Kan Bankası Toronto Bölge Direktörü Hailu Mulatu da, 17 Haziran günü sona eren Kan Bağış Haftası'nı, ay sonuna kadar 50 bin ünite hedeflerine ulaşabilmek için uzattıklarını duyurdu.

Mulatu, kendilerinden kan taleb eden hastanelerden, çok acil olmayan ameliyatlarını kan rezervleri yükselinceye kadar ertelemelerini istedi.

Kanada Kan Bankası kayıtlarına göre, halihazırda 12 bin ila 14 bin ünite arasında kan stoku bulunuyor. Bu rakamın normalde en az 20 bin ünite olması gerekiyor. En son 2014 yılında kan stokları kritik seviyeye inen Kanada'da 8 günlük ihtiyacı karşılayacak kan kalmış ve ülke genelindeki birçok hastanede acil olmayan ameliyatlar iptal edilmişti.

Bugün neler oldu? (19.06.2017)