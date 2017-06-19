Kolombiya'da alışveriş merkezindeki bombalı saldırı

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, başkent Bogota'daki bombalı saldırının ardından düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, soruşturma aşamasında sadece emniyet ve yargının yetkisi olduğunu belirterek, bunların dışındaki açıklamalara itibar edilmemesini istedi.

"Kolombiya, geçmişte terörizmle başarılı şekilde mücadele etti. Bu saldırıların üstesinden nasıl geleceğimizi de biliyoruz." ifadelerini kullanan Santos, Güvenlik Konseyinin, saldırıyı gerçekleştirenleri yakalatacak bilgiyi verene 100 milyon Kolombiya pesosu (yaklaşık 34 bin ABD doları) verilmesini kararlaştırdığını söyledi.

Soruşturmayı yürüten yetkililerin 3 ihtimal üzerinde durduklarını anlatan Santos, soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesi için detay verilmeyeceğini kaydetti.

Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da yapılan Güvenlik Konseyi toplantısına Kolombiya Başsavcısı Nestor Humberto Martinez, Bogota Belediye Başkanı Enrique Penalosa, Devlet Başkan Yardımcısı Oscar Naranjo ve üst düzey güvenlik yetkilileri katıldı.

- Saldırı

Başkent Bogota'nın Chapinero bölgesindeki Andino Alışveriş Merkezi'nin 2. katında bulunan kadınlar tuvaletinde dün akşam saatlerinde patlama meydana gelmiş, saldırıda biri Fransız 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Yaralanan ve durumlarıyla ilgili şimdiye kadar resmi açıklama yapılmayan 9 kişi, bölgedeki hastanelere kaldırılmıştı.

Kolombiya basınında saldırının sorumlularından olabileceği belirtilen Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) barış müzakerelerindeki heyeti, sosyal medyadan saldırıyı kınamış ve bu saldırıyı kendilerinin gerçekleştirmediğini belirtmişti.

Öte yandan, Kolombiya basınında olayın, Santos'un 20 Haziran'da gerçekleştireceği Fransa ziyaretinde gündeme geleceğine dair yorumlar yer almıştı.