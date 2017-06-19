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Londra'da terör alarmı

Giriş Tarihi: 19.6.2017 03:29 Güncelleme Tarihi: 19.6.2017 03:37
Londra'da terör alarmı

Bir minibüs cami yakınlarında kalabalığa daldı. Saldırıda ölenler var.

Ayrıntılar birazdan...
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Londra'da terör alarmı
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