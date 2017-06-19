Macron’un ‘yeni Fransa’ dönemi başlıyor

Fransa genel seçimin ikinci turu için dün sandık başına gitti. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhuriyetçi Yürüyüş Hareketi (REM) liderliğindeki ittifak, ulusal mecliste çoğunluğu elde etti. France 2 televizyonunun sandık çıkış anketlerine göre, REM ile Demokrasi Hareketi (MODEM) ittifakı, 355 milletvekilliği kazanarak 577 sandalyeli ulusal mecliste hükümeti kuracak çoğunluğu sağladı. Merkez sağ Cumhuriyetçi Parti (LR) liderliğindeki ittifakın milletvekili sayısı 125'te kalırken, Sosyalist Parti (PS) liderliğindeki ittifak ise ancak 49 milletvekili çıkarabildi. Öte yandan ulusal mecliste aşırı sağlı Ulusal Cephe Partisi'ni (FN) yalnızca 8 milletvekili, aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un Boyun Eğmeyen Fransa hareketinin içinde bulunduğu ittifakı ise 30 milletvekili temsil edecek. Genel seçimin ikinci turunda sandığa gitme oranı ise yüzde 43 ile Fransa Beşinci Cumhuriyet tarihinin en düşük katılımı oldu. Siyaset bilimciler, Macron'un "Fransa'yı bir girişim ülkesi haline getirmek" hayalinin gerçekleştirebilmesi için mecliste çoğunluğu sağlaması gerektiğine vurgu yapıyordu. "Fransa inovasyonda öncü ülke olacak" diyen Macron, bu iş için 10 milyar euroluk bir fon kurduklarını açıklamıştı.