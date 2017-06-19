Mali’de turistik otele silahlı saldırı!

BBC'nin haberine göre, Bamako'da yabancı turistlerin kaldığı otele düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, saldırganlar rehin aldıkları kişileri serbest bıraktı.

Güvenlik güçleri sözcülerinden Komutan Modibo Traore, güvenlik güçlerinin olay yerine girmeyi başardığını ifade etti.

Güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışmaların sürdüğünü söyleyen Traore, "Operasyon devam ediyor. 3 ya da 4 saldırgan olduğunu tahmin ediyoruz." dedi.

Operasyonu düzenleyen Mali güvenlik güçlerine, Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin yanı sıra Fransız terörle mücadele ekiplerinden askerin de katıldığı bildirildi.

ABD'nin yaklaşık bir hafta önce, Bamako'daki dış temsilciliklere ve Batılıların çoğunlukta olduğu diğer yerlere yönelik olası saldırılara karşı güvenlik uyarısında bulunduğu kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bugün neler oldu? (19.06.2017)