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’de turistik e !

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 18.6.2017 22:58 Güncelleme Tarihi: 19.6.2017 01:40
Mali’de turistik otele silahlı saldırı!

'nin başkenti 'da bir e düzenlenen saldırıda 2 kişi öldü. Mali'deki BM İstikrar Misyonundan (MINUSMA) adı açıklanmayan bir yetkili, Bamako yakınlarındaki Campement Kangaba oteline, radikal örgüt üyesi olduğu sanılan kişiler tarafından düzenlendiğini belirtti.

BBC'nin haberine göre, 'da yabancı turistlerin kaldığı e düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, saldırganlar rehin aldıkları kişileri serbest bıraktı.

Güvenlik güçleri sözcülerinden Komutan Modibo Traore, güvenlik güçlerinin olay yerine girmeyi başardığını ifade etti.

Güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında çatışmaların sürdüğünü söyleyen Traore, "Operasyon devam ediyor. 3 ya da 4 saldırgan olduğunu tahmin ediyoruz." dedi.

Operasyonu düzenleyen güvenlik güçlerine, Birleşmiş Milletler (BM) askerlerinin yanı sıra Fransız terörle mücadele ekiplerinden askerin de katıldığı bildirildi.

ABD'nin yaklaşık bir hafta önce, Bamako'daki dış temsilciliklere ve Batılıların çoğunlukta olduğu diğer yerlere yönelik olası saldırılara karşı güvenlik uyarısında bulunduğu kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bugün neler oldu? (19.06.2017)

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Mali’de turistik otele silahlı saldırı!
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