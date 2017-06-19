Terör örgütü PYD'nin Azez ve Mare'ye saldırılarında 2 sivil öldü

Türk Silahlı Kuvvetleri , Afrin ve Tel Rıfat Bölgelerinde bulunan PKK/PYD Terör Örgütü mensupları tarafından bugün sabah saatlerinde, Azez ve Mare yerleşim yerlerine topçu saldırısı gerçekleştirildiğini açıkladı. TSK, saldırının açıkça, bilerek ve isteyerek sivilleri hedef aldığını ifade ederken, saldırı esnasında, Mare Şehir Merkezine isabet eden 8 adet topçu atışı sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 2 sivilin hayatını kaybettiğini, 7 sivilin de yaralandığını kaydetti. Yaralı sivillerin bölgedeki hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.