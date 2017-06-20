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Baltık Denizi'nde tehlikeli gerilim

Giriş Tarihi: 20.6.2017 17:19 Güncelleme Tarihi: 20.6.2017 17:22
Baltık Denizi'nde tehlikeli gerilim

ABD ile Rusya arasında artan gerilim Baltık Denizi'ne yansıdı. Bölgede uçan Rus jetlerinin ABD'ye ait bir gözlem uçağına 1.5 metreye kadar yaklaştı.

Rusya'nın Suriye'de ABD ile yaşadığı 'uçak düşürme' gerilimi sürerken, gerginliği arttıracak bir haber de Baltık bölgesinden geldi.

Fox News'in haberine göre, silah yüklü bir Rus jeti bölgede gözlem yapan ABD gözlem uçağına 1.5 metreye kadar yaklaştı.

ABD'li yetkililer olayı provakatif olarak tanımladı.

Bu Baltık bölgesinde Rus jetlerinin ABD uçuşlarına ve gemilerine 35. müdahalesi olarak kayıtlara geçti. Ancak ABD'li yetkililer yaşanan olayı diğerlerinden farklı olarak 'tehlikeli' olarak tanımladı.

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Baltık Denizi'nde tehlikeli gerilim
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