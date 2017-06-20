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Fransa'da istifa depremi

Giriş Tarihi: 20.6.2017 11:10 Güncelleme Tarihi: 20.6.2017 11:13

Fransa Savunma Bakanı Sylvie Goulard istifa ettiğini açıkladı.

Fransa Savunma Bakanı Sylvie Goulard istifa ettiğini açıkladı.

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Fransa'da istifa depremi
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