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, 10 yeni keşfetti!

Giriş Tarihi: 20.6.2017 12:05 Güncelleme Tarihi: 20.6.2017 12:30
NASA, 10 yeni gezegen keşfetti!

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin () Kepler Uzay Teleskobu, Güneş Sistemi'nin dışında 219 yeni adayı keşfetti. Bunlardan Dünya'nın büyüklüğü ve sıcaklığına yakın olduğu sanılan 10'unda yaşam olabileceği açıklandı

güneş sisteminin dışında 219 tane yeni keşfettiğini açıkladı. Keşfedilen gezegenlerin 10'u dünya gibi kayalık ve yaşam için elverişli koşullara sahip olan Goldilocks Kuşağı'nda yer alıyor. Bu gezegenler ne çok sıcak olacak kadar yıldızlara yakın, ne de suyun sıvı halde bulunamayacağı kadar soğuk.

hesabında yaptığı açıklamada Nasa keşfi Kepler uzay teleskobuyla yaptığını belirtti. Kepler teleskobu daha önce güneş sistemi dışında 4000'den fazla gezegen olduğu düşünülen cisim keşfetmişti. Teleskobun bu keşifleri direkt olarak gezegen olarak kabul edilmiyor. Şu ana kadar Kepler'in keşfettiği 4034 güneş sistemi dışı cismin 2335'i gezegen olarak kayıtlara geçmiş. Ayrıca Kepler'in keşfettiği 50 dünya benzeri gezegenin 30'u onaylandı.

Nasa bilim adamlarından Mario Perez, bu çalışmalar sırasında kullanılan uzay teleskobunun önemini vurguladı. Kepler teleskobunun Nasa'ya eşsiz veriler sunabilme özelliğinde olmasının, insanlar için dünyaya benzer yeni yaşam alanları bulmak için çok önemli olduğunu belirtti.

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NASA, 10 yeni gezegen keşfetti!
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