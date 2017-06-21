Alevleri başımıza su dökerek aştık

İngiltere'nin başkenti Londra
'da geçen hafta yanarak en az 79 kişinin yaşamını yitirdiği 24 katlı Grenfell Tower isimli gökdelenden kurtulan Şener ve Hanife Macit çifti yaşadıkları korkunç anları İngiliz basınına anlattı. Felaketin yaşandığı sırada alevlerin arasından çıkan son kişiler oldukları belirtilen çift, The Sun gazetesine verdikleri röportajda acil servis 999'u aradıklarını ancak kendilerine "Sizi oradan kimse kurtaramaz" dendiğini aktardı.
SON TELEFON ÇOCUKLARA
Alevlerden kaçışlarından önce 3 kez daha dışarıyı çıkmayı denediklerini aktaran 56 yaşındaki Şener Macit, "Ancak aşırı sıcak ve dumanlardan dolayı bir türlü evden dışarı çıkamadık. Yangın başladıktan 3 saat sonra kaçış için kesin kararımızı verdik. Başımızdan aşağıya su döktük. Islak havlularla yüzümüzü kapattık. Acil servisteki kişi 'Sizi kimse kurtaramaz. Bulunduğunuz kata ulaşamıyoruz. Canınızı kurtarmaya çalışın' dedikten sonra, durup alevlerde yanarak ölmek yerine hayatta kalmak umuduyla kaçmayı tercih ettik" dedi. Evden ayrılmadan önce son kez kızı ile oğullarını arayan Macit çifti, çocukları ile helalleştiklerini kaydetti. Gökdeleni alevlerin kapladığını, çevrede yaşayan Türk akrabalarının mesajlarından öğrendiklerini belirten Şener Macit, "Kurtulduktan sonra 3 gün hastanede tedavi gördük. Ama şimdi iyiyiz çok şükür" dedi. Geçen hafta salı günü çıkan yangında yaşamını yitirenlerden sadece 5 kişinin kimlikleri belirlenebildi. 400 ila 600 kişinin yaşadığı tahmin edilen gökdelendeki yangının 4'üncü katta bulunan dairedeki buzdolabının patlaması sonucu başladığı düşünülüyor.