Sınırın masumları ABD Kongresi’nde

Washington merkezli faaliyet gösteren Turkish Heritage Organization (THO), Dünya Mülteciler Günü'nde (20 Haziran) ABD Kongre binasında "Sınırda: Suriyeli Kadınlar ve Çocuklar" adlı fotoğraf sergisini açtı.Davetlilere Suriye'de yaşanan insanlık dramından en çok etkilenen kadın ve çocuklarla ilgili sunumların yapıldığı sergide yer alan fotoğraflar ilgi topladı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ABD Temsilciler Meclisi Türk Dostluk Grubu Eş Başkanı ve Ohio vekili Cumhuriyetçi Steve Chabot, Suriye'de yaşananlara "dur" denilmesi için uluslararası toplumun daha fazla adım atması gerektiğini vurguladı.THO Başkanı Ali Çınar ise etkinlik boyunca çok sayıda Kongre üyesinin de ziyaret ettiği serginin, Suriyeli mültecilerin yaşadığı zorluklara dikkati çekmek amacıyla hazırlandığını ve ABD'nin de bu konuda üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti. Öte yandan, Temsilciler Meclisi üyesi Massachusetts vekili Cumhuriyetçi Barbara Comstok ve Batı Virginia vekili Cumhuriyetçi Alex Mooney gibi isimler de sergiyi ziyaret ederek kısa birer teşekkür konuşması yaptı. 20 Haziran, 2001'den bu yana dünya genelinde "Dünya Mülteciler Günü" olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.