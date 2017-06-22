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Sınırın masumları ABD Kongresi’nde

Giriş Tarihi: 22.6.2017
Sınırın masumları ABD Kongresi’nde

Türk sanatçıların desteğiyle hazırlanan “Sınırda: Suriyeli Kadınlar ve Çocuklar” sergisi ABD Kongresi’nde açıldı. Suriye’de yaşanan insanlık dramını yansıtan kareler ilgi gördü

Washington merkezli faaliyet gösteren Turkish Heritage Organization (THO), Dünya Mülteciler Günü'nde (20 Haziran) ABD Kongre binasında "Sınırda: Suriyeli Kadınlar ve Çocuklar" adlı fotoğraf sergisini açtı.
Davetlilere Suriye'de yaşanan insanlık dramından en çok etkilenen kadın ve çocuklarla ilgili sunumların yapıldığı sergide yer alan fotoğraflar ilgi topladı. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan ABD Temsilciler Meclisi Türk Dostluk Grubu Eş Başkanı ve Ohio vekili Cumhuriyetçi Steve Chabot, Suriye'de yaşananlara "dur" denilmesi için uluslararası toplumun daha fazla adım atması gerektiğini vurguladı.
THO Başkanı Ali Çınar ise etkinlik boyunca çok sayıda Kongre üyesinin de ziyaret ettiği serginin, Suriyeli mültecilerin yaşadığı zorluklara dikkati çekmek amacıyla hazırlandığını ve ABD'nin de bu konuda üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti. Öte yandan, Temsilciler Meclisi üyesi Massachusetts vekili Cumhuriyetçi Barbara Comstok ve Batı Virginia vekili Cumhuriyetçi Alex Mooney gibi isimler de sergiyi ziyaret ederek kısa birer teşekkür konuşması yaptı. 20 Haziran, 2001'den bu yana dünya genelinde "Dünya Mülteciler Günü" olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
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Sınırın masumları ABD Kongresi’nde
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