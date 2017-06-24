Katar'dan Körfez ülkeleri kararı

Katar, 4 Arap ülkesinin, ablukanın kaldırılması karşılığında ilettiği 13 maddelik talepler listesini reddettiğini açıkladı.

TALEPLER ARASINDA TÜRK ÜSSÜNÜN KAPATILMASI DA VARDI

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn tarafından iletilen maddeler arasında, ülkedeki Türk askeri üssünün kapatılması da bulunuyordu.

"MANTIKLI VE UYGULANABİLİR DEĞİL"

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman es-Sani, Al Jazeera kanalına yaptığı açıklamada, listenin "mantıklı ve uygulanabilir" olmadığını söyledi.

BAE "REDDEDERSE YOLLAR AYRILIR" DEMİŞTİ

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargaş ise Cumartesi günü yaptığı açıklamayla, taleplerinin kabul edilmemesinin "yolların ayrılması" anlamına geleceğini ifade etti.

Enver Gargaş, Katar'ı Arap monarşileri arasında bir "Truva atı" olarak da tanımladı.

13 maddelik listede, Katar'ın İran'la bağlarını zayıflatması, isyancı Husilere mali desteğin kesilmesi ve medya kuruluşu Al Jazeera'nın kapatılması da talepler arasında yer alıyordu.

Dört ülke, bu şartların 10 gün içinde yerine getirilmesini istemişti.

Katar iki haftadan uzun süredir ekonomik ve diplomatik ambargo altında ve ülkenin ihtiyacı olan besin ve diğer ürünler İran ve Türkiye'den gönderiliyor.

Ülke, "terörü destekleme" iddiasını da reddediyor.

Katar Emiri es-Sani ülkesi aleyhinde bir karalama kampanyası yürütüldüğünü savunuyor.