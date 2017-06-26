Avrupa Parlamentosunda PKK konferansı

Terör örgütü PKK Türkiye'de onlarca masum insanın canına kıydı.

Avrupa ise binlerce insanın katili PKK'ya kapılarını sonuna kadar açık tutmaya devam ediyor.

Terör örgütü PKK, 29 Haziran'da Avrupa'nın en önemli kurumlarından olan Avrupa Parlamentosunda konferans verecek.

Daha önce terör örgütlerine sergi açma imkânı da sağlayan Avrupa Parlamentosu, teröristlerin bu konferansı için geniş bir bütçe ayırdı, tüm siyasi olanakları seferber etti.

Konferans için hazırlanan taslak programda konuşma yapacak olanlara kadar ayrıntılara yer verildi.

Taslak programın belirlenmesiyle bir skandal daha ortaya çıktı.

Tarafsız olması gereken Avrupa Parlamentosunun Türkiye Raportörü Kati Piri teröristlerin düzenleyeceği konferansta bir de konuşma yapacak.

Konferansa katılacak olanlar sadece Avrupa Parlamentosu milletvekilleri olmayacak terör örgütünün Avrupa'daki yapılanmasında görevli pek çok kişi de özel izinle parlamentodaki konferansı takip edebilecek.

Türkiye düşmanı terör örgütlerini ağırlayacak olan Avrupa Parlamentosu 3-6 Temmuz tarihlerinde bir rapor yayınlayacak.

Uzmanlar terör örgütlerine açıkça destek verip imkân sağlayacak bir kurumun hazırlayacağı raporun Türkiye için geçersiz olacağı görüşünde.