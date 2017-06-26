Libya açıklarında 712 mülteci kurtarıldı!

İrlanda Deniz Kuvvetleri, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına öncülük eden Le Eithne isimli donanma gemisinin, Trablus kıyılarında 14'ü hamile olmak üzere toplam 712 mülteciyi kurtardığını bildirdi.

Yetkililer, bulunduklarında bilinçlerinin kaybettiği belirlenen 6 mültecinin tedavi altına alındıklarını belirtti.



İrlanda Savunma Kuvveti Komutanı Brian Fitzgerald, "8 saatlik karmaşık ve zor arama kurtarma çalışması yürüttük. Hiçbir kayıp yaşanmadan, insanları kurtardığımızdan ötürü gururluyum" dedi.



Öte yandan yetkililer, kurtarılan 712 mültecinin İtalya'daki güvenlik limanına gönderileceğini bildirdi.