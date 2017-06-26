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açıklarında 712 kurtarıldı!

İHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 26.6.2017 19:29 Güncelleme Tarihi: 26.6.2017 19:56
Libya açıklarında 712 mülteci kurtarıldı!

'ya ait donanma gemisi, açıklarında 14'ü hamile olmak üzere toplam 712 yi kurtardı.

Deniz Kuvvetleri, yürütülen arama kurtarma çalışmalarına öncülük eden Le Eithne isimli donanma gemisinin, Trablus kıyılarında 14'ü hamile olmak üzere toplam 712 yi kurtardığını bildirdi.

Yetkililer, bulunduklarında bilinçlerinin kaybettiği belirlenen 6 mültecinin tedavi altına alındıklarını belirtti.

İrlanda Savunma Kuvveti Komutanı Brian Fitzgerald, "8 saatlik karmaşık ve zor arama kurtarma çalışması yürüttük. Hiçbir kayıp yaşanmadan, insanları kurtardığımızdan ötürü gururluyum" dedi.

Öte yandan yetkililer, kurtarılan 712 mültecinin İtalya'daki güvenlik limanına gönderileceğini bildirdi.

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Libya açıklarında 712 mülteci kurtarıldı!
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