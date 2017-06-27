Almanya'dan küstah açıklama: Gelmeyeceklerine inanıyoruz!

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schafer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyaretinde Washington'da eylemcilere karşı sert mukavemet gösterdikleri iddia edilen ve ABD tarafından tutuklama kararı bulunan korumalarına ilişkin Berlin'de açıklama yaptı.

Korumaların Hamburg'a getirilmemesinin istendiğinin Türkiye'ye bildirildiği konusunda Alman medyasında çıkan haberlerle ilgili soruyu yanıtlayan Schafer, "Alman hükümeti, bu korumaların Cumhurbaşkanı'na Hamburg'da eşlik etmeyeceğine çok emin" dedi.

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