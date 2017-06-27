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, ’ye karşı yol haritasını hazırladı!

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 27.6.2017 22:35 Güncelleme Tarihi: 27.6.2017 22:51
Rusya, Kuzey Kore’ye karşı yol haritasını hazırladı!

Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov, Moskova’nın sorununu çözmek için yol haritası hazırladığını ve bunu partnerleriyle görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov yaptığı açıklamada, "'nin olumsuz senaryolarından kaçınmak için; asıl hedefi Kuzeydoğu Asya'da yarımada sorununun çözülmesiyle birlikte barış mekanizmasının sağlanması olan bir yol haritası hazırladık ve bunu partnerlerimizle görüşmeye hazırız" ifadesini kullandı.

Bakan Yardımcısı, yol haritasının tarafların ön koşul olmaksızın diyalog kurmalarını ön gördüğünün altını çizdi. Aynı zamanda, iki ülkenin birbirini provoke etmemesi ve ilişkilerin ortak prensiplerine ilişkin görüşmelerden başlanılması teklif ediliyor.

Son olarak Rusya, Kuzey Kore yönetimine ileride nükleer programdan vazgeçmesini sağlayacak güvenlik garantileri de sunacak.

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Rusya, Kuzey Kore’ye karşı yol haritasını hazırladı!
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