Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'den çarpıcı rapor! Terör örgütü ve ...

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 27.6.2017 22:30 Güncelleme Tarihi: 27.6.2017 22:38
ABD'den çarpıcı rapor! Terör örgütü PKK ve YPG...

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü ve örgütün Suriye uzantısı 'nin küçük yaşta çocukları kullandığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı, 2016 İnsan Ticareti Raporu'nu yayımladı.

Terör örgütü ve Suriye'deki uzantısı 'nin, küçük yaştaki Yezidi ve Kürt çocukları kullandığı aktarılan raporda, "PKK ve Yezidi silahlı milis grup YBŞ, bazıları 12 yaşında olan Kürt ve Yezidi erkek ve kız çocuklarını, Kuzey Irak'taki çatışma ve destek görevleri için zorla topladı ve kullandı. Uluslararası organizasyonlar ve medyaya bakılırsa, Irak hükümeti YBŞ'nin maaşlarını ödedi." ifadesi kullanıldı.

Raporda çocukların, terör örgütü DEAŞ, Haşdi Şabi, aşiret güçleri, PKK ve İran destekli milislerle sınırlı olmaksızın Irak'ta faaliyet gösteren birçok silahlı grup tarafından zorla toplanmaya ve kullanılmaya karşı oldukça savunmasız kaldığı belirtildi.

Raporda ayrıca, "Uluslararası bir organizasyonla 18 yaşından küçük tüm savaşçıların salıverilmesi için taahhüt imzalanmış olmasına rağmen YPG, 2016 yılında 12 yaşındaki çocukları topladı ve eğitti." denildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD'den çarpıcı rapor! Terör örgütü PKK ve YPG...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz