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ABD'den Ankara'ya üst düzey ziyaret

Giriş Tarihi: 30.6.2017 12:00 Güncelleme Tarihi: 30.6.2017 12:01

ABD'nin DEAŞ ile mücadele özel temsilcisi McGurk Ankara'ya geldi. McGurk'un Dışişleri ve Savunma Bakanlığı'yla temaslarda bulunacağı kaydedildi.

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ABD'den Ankara'ya üst düzey ziyaret
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