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ABD'den Ankara'ya üst düzey ziyaret
ABD'den Ankara'ya üst düzey ziyaret
Giriş Tarihi: 30.6.2017
12:00
Güncelleme Tarihi: 30.6.2017
12:01
ABD'nin DEAŞ ile mücadele özel temsilcisi McGurk Ankara'ya geldi. McGurk'un Dışişleri ve Savunma Bakanlığı'yla temaslarda bulunacağı kaydedildi.
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