Rusya, Antalya'da meydana gelen bu olayı konuşuyor

Rusya'nın Surgut şehrinden Antalya'nın Alanya ilçesine tatil yapmak için gelen bir çiftin yaptıkları Rusya'da en çok konuşulan konulardan biri oldu.

ODA GÖREVLİSİ ŞÜPHELENDİ

Kleptoman Rustam ile Mariya çifti, Antalya'da kaldığı otelden birçok şey çaldı. Çift otelden ayrılacağı sırada oda görevlisi, durumdan şüphelenerek tanıklar önünde valizlerini aradı.

Otel müşterisi çiftin bavullalrından çıkanlar şoke etti!

VALİZLERİN İÇİNDEN ÇIKANLAR

Yapılan kontroller sonrası valizlerin içinden 14 rulo tuvalet kağıdı, plastik su şişelerine aktarılmış 5 litre Bayliss likörü, iki bornoz, birkaç havluyla terlik, 7 kilo kadar portakal ve en ilginci otelin bahçesinden kökleriyle sökülmüş çiçekler çıktı.

VALİZDEN ÇIKANLAR İÇİN ÖDEME YAPILDI

Valizden çıkan eşyalar için 231 dolar ödeme yapıldı. Ödeme yapıldıktan sonra çiftin otelden çıkış yapmalarına izin verildi.

RUSLAR'DAN REZİL OLDUK TEPKİSİ

Yüz kızartıcı hadise Rusya'daki sosyal ağlarda patlayan bomba etkisi yarattı. Yapılan binlerce yorumda "Bu tür kişiler Rusya'nın şerefle haysiyetine işte böyle darbe vuruyor", "Kendimizi yine gösterdik, yine rezil olduk!", "Oteldeki her şey dahil sistemini harfi harfine uygulamışlar" denmesi dikkat çekti.