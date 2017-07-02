İtalya'da göçmen karşıtı saldırı!

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Brescia vilayetine bağlı Vobarno'da cumayı cumartesiye bağlayan gece, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce, 4 yıldır hizmete kapalı olan ancak 35 göçmenin yerleştirilmesi planlanan Eureka isimli otele molotof kokteyli atıldı.

Saldırı sonucu otelde ufak çaplı yangın çıktı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, sığınma talebinde bulunan göçmenlerin yerleştirileceği otelin, zemin katta bulunan restoran ve giriş kısmında hasar oluştu.

La Repubblica'nın haberine göre, saldırının, otelini sığınma talebinde bulunan göçmenlere açan mülk sahibine gözdağı vermek amacıyla yapılmış olabileceği ifade edildi.

Vobarno Belediye Başkanı Giuseppe Lancini, konuya ilişkin yarın sabah emniyet birimleriyle olağanüstü toplantı yapacağını açıkladı.

Jandarmanın konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.