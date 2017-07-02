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'da karşıtı saldırı!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 2.7.2017 20:12 Güncelleme Tarihi: 2.7.2017 20:21
İtalya'da göçmen karşıtı saldırı!

'da sığınma talebinde bulunan lerin yerleştirileceği e molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Brescia vilayetine bağlı Vobarno'da cumayı cumartesiye bağlayan gece, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce, 4 yıldır hizmete kapalı olan ancak 35 in yerleştirilmesi planlanan Eureka isimli e molotof kokteyli atıldı.

Saldırı sonucu otelde ufak çaplı yangın çıktı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, sığınma talebinde bulunan göçmenlerin yerleştirileceği otelin, zemin katta bulunan restoran ve giriş kısmında hasar oluştu.

La Repubblica'nın haberine göre, saldırının, otelini sığınma talebinde bulunan göçmenlere açan mülk sahibine gözdağı vermek amacıyla yapılmış olabileceği ifade edildi.

Vobarno Belediye Başkanı Giuseppe Lancini, konuya ilişkin yarın sabah emniyet birimleriyle olağanüstü toplantı yapacağını açıkladı.

Jandarmanın konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.

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İtalya'da göçmen karşıtı saldırı!
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