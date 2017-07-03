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i katliama kalkıştı! 35 yaralı...

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 3.7.2017 07:53 Güncelleme Tarihi: 3.7.2017 07:54
İsrail askeri katliama kalkıştı! 35 yaralı...

İşgal altındaki Kudüs'te bir linin cenaze töreni sırasında leriyle Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kızılayı tarafından yapılan yazılı açıklamada, birkaç gün önce boğularak ölen bir Filistinlinin cenaze töreni sırasında Mescid-i Aksa yakınlarındaki Babu'l Esbat bölgesinde iyle Filistinliler arasında çatışma çıktığı, askerlerin plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullanması sonucu 35 kişinin yaralandığı ve atılan gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi geçirdiği belirtildi.

Yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise İsrail askerlerinin, Es-Savane Mahallesi'nden Babu'l Esbat bölgesine doğru giden cenaze alayına, Filistin bayrağı taşıdıkları ve slogan attıkları gerekçesiyle müdahale edildiği kaydedildi.

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İsrail askeri katliama kalkıştı! 35 yaralı...
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