Tehlikeli yakınlaşma! ABD savaş gemisi yaklaştı Çin savaş uçağı havalandı

Çin'den yapılan açıklamada, ABD donanma destroyerinin Çin devletinden izin almaksızın ülkelerinin kara sularına girdiği ifade edildi.

Çin savunma Bakanlığı adına açıklama yapan Vu Çien, Çin donanma güçlerinin Luoyang ve Suçien füze fırkateynlerinin Tayşan mayın tarama gemisi ve iki adet J-11B savaş uçağını harekete geçirerek USS Stethem'e uzaklaşması uyarısında bulunduğunu söyledi.

ABD'yi provokatif ve hukuka aykırı davranmakla suçlayan Vu, Çin'in karşılaştığı tehdit derecesine göre, savunma, devriye ve uyarı mekanizmalarını artıracağının altını çizdi. Sözcü "Ulusal güvenliğimizi ve egemenliğimizi kesinlikle savunacağız" ifadesini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığı ise USS Stethem'in seferinin uluslararası hukuku ihlal etmediği ve siyasi bir amaç taşımadığını savunmuştu.

Diğer bir Amerikan destroyeri USS Dewey, 24 Mayıs'ta Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı bölgenin 12 deniz mili kadar içine girmesi üzerine Pekin yönetimi, Washington'a tepki göstermişti.

TARTIŞMALI BÖLGE

Tayvan, Çin, Vietnam, Filipinler, Malezya ve Brunei tartışmalı alandaki farklı adalar üzerinde hak iddia ediyor.

ABD ise uluslararası hukuk kapsamındaki seyrüsefer serbestliği çerçevesinde bu bölgede operasyonlar düzenliyor.

Seyrüsefer serbestliğine göre, denizde kıyısı olsun veya olmasın, her devlet kendi bayrağını taşıyan gemileri açık denizde yol aldırma hakkına sahip.

USS Stethem de bu operasyonlardan biri kapsamında Triton Adası'nın yakınından geçti.

ABD ve Çin birbirlerini Güney Çin Denizi'ni askerileştirmekle suçluyor. İki ülke arasındaki Güney Çin Denizi'nde yıllardır süren gerilim son dönemde ise gittikçe artıyor.