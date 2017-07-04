Darbe zulmü hâlâ devam ediyor

BUGÜN NELER OLDU

Mısır'da, ilk kez halkın oylarıyla cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi ve iktidardaki Müslüman Kardeşler'e yönelik 3 Temmuz'daki askeri darbenin üzerinden 4 yıl geçti. Darbeci Sisi yönetiminin 14 Ağustos 2013'te Rabiatül Adeviyye Meydanı'nda şehit ettiği Esma Biltacı'nin annesi Sena Biltacı, aHaber'e konuştu. Esma'nın Mısır için bir örnek olduğunu söyleyen Biltacı, "Esma bizim tek kızımızdı. Çok zekiydi. Olayları çok iyi değerlendiriyordu. Güzel hayallere sahipti. Bölgede çok önemli mücadeleler veriyordu. Esma şehit edildiği gün hastanedeki yaralılara yardım etmek istiyordu. Esma'yı bir helikopter vurdu. Esma'nın şehit olmasına hiç üzülmedim. Türkiye'de gerçekleşen 15 Temmuz'daki başarısız darbe girişiminde onun ismini, fotoğraflarını gördüm. Burada, Türkiye'de de Esmalar gördüm" dedi. Biltacı, "Mısır'da hâlâ zulüm devam ediyor. Siz, Türkiye olarak bizim için büyük bir örneksiniz. Sizden tek ricamız, özgürlüğünüze ve ülkenize sahip çıkın. Şunu unutmayın birlik olan milleti kimse yıkamaz. Mısır'da birlik olsaydı hiçbir güç özgürlüğümüzü bizden alamazdı" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında da konuşan Biltacı, "Türkiye'ye şunu söylemek istiyorum. Ellerinde herkesin rüyalarını süsleyen bir lider var. Erdoğan Rabia Meydanı'nda şehit olan herkesin acısını hissetti. Ümmetin ve mazlumların yanında. Ümmetin başında durması için Erdoğan'a dua ediyoruz" dedi.