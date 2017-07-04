“Rusya, Türkiye ve İran’ı birbirine yakınlaştıracak”

BUGÜN NELER OLDU

Rusya'da yayın yapan Ekonomika Segodnya'ya konuşan Rus uzmanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun önceki günkü görüşmesinin Rusya, Türkiye ve İran arasındaki işbirliğini artıracağını ifade etti. Ortadoğu-Kafkasya Araştırma Merkezi Müdürü Stanislav Tarasov, gerilimi azaltma bölgeleriyle ilgili anlaşma imzalanmadan önce yapılan görüşmenin ciddi bir önem taşıdığının altını çizdi. Tarasov, "Rusya, Türkiye ve İran bu projenin ana sponsorları durumunda. Sınırları ve güvenliği hangi birliklerin sağlayacağını açık şekilde belirlemek gerekiyor. Aynı zamanda da siyasi çözüm perspektiflerini ve Kürt sorununun perspektiflerini anlamak önem taşıyor" diye konuştu. Kürtlerin nasıl bir statüye sahip olacağının soru işaret olduğunu belirten Tarasov, Rusya, Türkiye ve İran'ın yakın işbirliği yapacağını ve yakın gelecekte yeni kararlar alınmasının beklendiğini kaydetti. Rusya Bilimler Akademisi Öğretim Üyesi Boris Dolgov'a göreyse görüşme önemli bir yere sahip."Görüşmede Suriye'deki durum, Astana görüşmeleri ve Suriye'deki gerilimi azaltma bölgeleri ele alındı. Ancak özel bir formata sahip olması nedeniyle bu görüşmenin Suriye krizindeki taraflar üzerinde etki yaratacağını sanmıyorum" diyen Dolgov, bir cumhurbaşkanı ve bir savunma bakanı arasında çok fazla görüşme yapılmadığını, ancak Suriye'deki durumun bu tür görüşmeleri gerekli kıldığını ifade etti.