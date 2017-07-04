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ler için korkunç iddia

Giriş Tarihi: 4.7.2017 21:42 Güncelleme Tarihi: 4.7.2017 22:19
Türkmenler için korkunç iddia

Terör örgütü 'ın, elinde tuttuğu Musul'un Telafer ilçesinde 200 i infaz ettiği iddia edildi.

Musul İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nureddin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 'ın Telafer'den güvenli bölgelere kaçmaya çalışan yaklaşık 200 i bir süre alıkoyduktan sonra infaz ettiğini ifade etti.

Kaplan, örgüt tarafından infaz edilen Türkmenlerin yaklaşık 2 ay teröristlerce hapishanelerde tutulduğunu, aralarında kadın ve çocukların da olduğunu söyledi.

DEAŞ'ın aylardır Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer ilçe merkezinde birçok aileyi muhtemel bir askeri müdahaleye karşı canlı kalkan olarak kullandığı ve kaçışlarına izin vermediği belirtiliyor.

Terör örgütü DEAŞ, Ağustos 2014 tarihinden bu yana Musul'un batısında yer alan Irak'ın en büyük ilçesi konumundaki Telafer'i elinde tutuyor.

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Türkmenler için korkunç iddia
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