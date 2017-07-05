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'den 'ye kritik ziyaret!

Giriş Tarihi: 5.7.2017 19:38 Güncelleme Tarihi: 5.7.2017 19:41
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!

Dışişleri Bakanı Tillerson'ın gelecek hafta 'ye geleceği açıklandı.

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ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret!
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