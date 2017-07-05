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krizinde yeni gelişme!

Giriş Tarihi: 5.7.2017 19:13 Güncelleme Tarihi: 5.7.2017 20:01
Katar krizinde yeni gelişme!

Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, "istekler listesi"ne verdiği olumsuz yanıtın ardından, 'a yeni yaptırımlar uygulanacağını açıkladı

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in Dışişleri Bakanları krizini görüşmek için Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından ülkeler, Katar krizine ilişkin açıklama yaptı.

YAPTIRIMLAR SÜRECEK, YENİ ADIMLAR ATILACAK

4 Arap ülkesi görüşme sonucunda yaptığı açıklamada "Katar politikalarını değiştirene kadar yaptırımlar sürecek. İleride Katar'a yönelik yeni adımlar atacağız." dedi.

TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı "Katar krizinde Türkiye'nin tarafsız kalmaya devam edeceğini ümit ediyoruz" dedi.

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Katar krizinde yeni gelişme!
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