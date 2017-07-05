Katar krizinde yeni gelişme!

Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in Dışişleri Bakanları Katar krizini görüşmek için Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmenin ardından ülkeler, Katar krizine ilişkin açıklama yaptı.

YAPTIRIMLAR SÜRECEK, YENİ ADIMLAR ATILACAK

4 Arap ülkesi görüşme sonucunda yaptığı açıklamada "Katar politikalarını değiştirene kadar yaptırımlar sürecek. İleride Katar'a yönelik yeni adımlar atacağız." dedi.

TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı "Katar krizinde Türkiye'nin tarafsız kalmaya devam edeceğini ümit ediyoruz" dedi.