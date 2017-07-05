Türkmenler için korkunç iddia

Musul İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nureddin Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DEAŞ'ın Telafer'den güvenli bölgelere kaçmaya çalışan yaklaşık 200 Türkmeni bir süre alıkoyduktan sonra infaz ettiğini ifade etti.

Kaplan, örgüt tarafından infaz edilen Türkmenlerin yaklaşık 2 ay teröristlerce hapishanelerde tutulduğunu, aralarında kadın ve çocukların da olduğunu söyledi.

DEAŞ'ın aylardır Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer ilçe merkezinde birçok aileyi muhtemel bir askeri müdahaleye karşı canlı kalkan olarak kullandığı ve kaçışlarına izin vermediği belirtiliyor.

Terör örgütü DEAŞ, Ağustos 2014 tarihinden bu yana Musul'un batısında yer alan Irak'ın en büyük ilçesi konumundaki Telafer'i elinde tutuyor.