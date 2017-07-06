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ABD Başkan Yardımcısı'ndan iki lidere 'Kıbrıs'ta birleşin' telefonu!

Giriş Tarihi: 6.7.2017 17:40 Güncelleme Tarihi: 6.7.2017 17:43

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, KKTC lideri Mustafa Akıncı ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi lideri Anastasiades'i telefonla arayarak adada birleşme çağrısı yaptı.

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ABD Başkan Yardımcısı'ndan iki lidere 'Kıbrıs'ta birleşin' telefonu!
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