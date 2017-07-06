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'den kritik telefonu!

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 6.7.2017 20:23 Güncelleme Tarihi: 6.7.2017 20:31
ABD'den kritik Kıbrıs telefonu!

Başkan Yardımcısı ’in Kuzey Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı ve Rum lider ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Pence'in İsviçre'de devam eden görüşmelerine ilişkin Akıncı ve Anastasiadis ile görüştüğü belirtildi.

Pence'in 'nin görüşmelere verdiği desteği iki tarafa da aktardığı ifade edilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkan Yardımcısı, Anastasiadis ve Akıncı'ya adanın birleştirilmesi için söz konusu olan tarihi fırsatı kaçırmamaları çağrısında bulundu ve bütün Kıbrıslıların faydalanacağı iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon olarak Kıbrıs'ı birleştirecek bir çözümü elde edecekleri konusunda iki lidere güveninin tam olduğunu vurguladı."

Kıbrıs Konferansı, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in başkanlığında dokuzuncu gününde devam ediyor.

Pence, 21 Haziran'da Akıncı ile telefonda görüşerek ABD'nin müzakerelere olan desteğini dile getirmişti.

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ABD'den kritik Kıbrıs telefonu!
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