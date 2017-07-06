Borcundan kurtulmak için yollarını satıyor

BUGÜN NELER OLDU

Özelleştirme Ajansı Başkanı Lila Tsitsigiannopoulou, Atina'nın bu özelleştirmeden ne kadar gelir beklediği konusunda bilgi vermedi.Öte yandan Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Benoit Coeure, dün yaptığı açıklamada Euro Bölgesi hükümetlerinin ECB'yi Yunanistan'ın borcunun sürdürülebilirliğine ikna etmek için Yunanistan'a hangi tür borç rahatlatma tedbirleri teklif edecekleri konusunda henüz yeterli netlik ortaya koymadıklarını söylemiştir. Coeure düzenlediği basın toplantısında, "Euro Bölgesi maliye bakanlarının borç tedbirleri konusunda gelecek yıl neler yapabilecekleri konusunda bazı düşünceleri olabilir. Ancak ortaya konmuş spesifik tedbirler yok. Bizim, IMF ile de paylaştığımız görüşe göre, düşünülen tedbirler Yunanistan'ın borcunun sürdürülebilirliği konusunda endişelerimizi gidermek için yeterli değil. Borç sürdürülebilirliği Yunanistan tahvillerinin parasal genişleme programına dahil edilmeleri için ön şart. Borç sürdürülebilirliği konusunda güven duymak istiyoruz, ancak şu ana kadar o noktada değiliz" diye konuşmuştu.