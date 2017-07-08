Ateşkeste anlaştılar

HAMBURG'DA

BUGÜN NELER OLDU

ABDBaşkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G20 Liderler Zirvesi kapsamında ilk kez yüz yüze görüşme gerçekleştirdi. Putin, "Sizinle bir araya gelmek onur verici" diyen Trump'a, "Sizinle tanıştığım için çok memnunum" sözleriyle karşılık verdi. Liderler, ABD seçimleriyle ilgili iddialar da dahil olmak üzere bazı krizler nedeniyle hasar gören ülke ilişkilerini onarmayı istediklerini ifade etti. 2 saatten fazla süren görüşmede Trump, "Çok iyi görüşmeler yaptık, devam edeceğiz" derken, Putin ise, toplantının iyi sonuçlar ortaya koyması yönünde beklentileri olduğunu belirtti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada ABD ve Rusya'nın, Suriye'nin güneybatısında bir ateşkes için anlaşmaya vardığını duyurdu. Lavrov, "Anlaşma, Kuneytire ve Dera şehirlerinde ateşkesi kapsıyor ve 9 Temmuz'da devreye girecek. Çatışmasızlık alanları etrafındaki güvenlik, ABD ve Ürdün ile koordineli bir şekilde Rus askeri polisi tarafından sağlanacak" bilgisini paylaştı. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da, ABD ve Rusya'nın Suriye'nin güneybatısında "çatışmasızlık anlaşması" ve ateşkes için vardığı uzlaşma için "Sanırım bu, ABD ve Rusya'nın Suriye'de birlikte çalışabileceğinin ilk işareti" ifadesini kullandı. Tillerson, Trump'ın, "Rusların 2016 Amerikan başkanlık seçimlerine müdahale ettiği" iddialarını Putin'e sorduğunu, Putin'in ise iddiaları reddettiğini açıkladı.Almanya'nınHamburg kentinde G20 Liderler Zirvesi dün protestolarla başladı. Binlerce gösterici dehşet saçtı. St. Pauli, Altona ve Sternschanze semtlerinde, gece boyunca sokaklarda barikat kurulurken, çok sayıda bina, araç ve trafik lambasına zarar verildi. Bir helikoptere aydınlatma fişeğiyle başarısız bir saldırı girişiminde bulunuldu. Elbaussee bölgesinde 15 araç ateşe verildi, bazı binalar yangından etkilendi. Bazı protestocular ile polis arasında çatışmalar yaşandı. 160 polis yaralandı, 100'den fazla gösterici gözaltına alındı. Liderlerin kaldığı otellerin çevresinde ise yoğun güvenlik önlemleri alındı. Görev yapan 20 bin Alman polisine Hollanda ve Avusturya'dan ekipler destek veriyor.Liderler zirvedeyken vandallar da ortalığı yakıp yıktı. Gezi olaylarında kıyameti koparan ikiyüzlü Batılı ülkeler ise sahnelenen şiddete gözlerini yumdu.