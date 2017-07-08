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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü.

Giriş Tarihi: 8.7.2017 17:05 Güncelleme Tarihi: 8.7.2017 17:19
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü.

Hamburg'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamburg Messe Konferans Merkezi'nde düzenlenen "G20 Liderler Zirvesi"nin ikinci gününde de ikili görüşmelerde bulundu.

Zirvenin ikinci gününde önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaklaşık bir saat görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra basına kapalı gerçekleşen "Afrika'yla Ortaklık, Göç ve Sağlık" temalı üçüncü çalışma oturumuna katıldı.

Erdoğan ardından Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri ve ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.

"Dijitalleşme, Kadınların Güçlendirilmesi ve İstihdam" temalı dördüncü çalışma oturumuna katılan Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı May ile görüştü.
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