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ve G-20 ülkelerinin bakanları otelde mahsur kaldı!

Giriş Tarihi: 8.7.2017 00:27 Güncelleme Tarihi: 8.7.2017 01:54
Mehmet Şimşek ve G-20 ülkelerinin bakanları otelde mahsur kaldı!

'nın kentinde düzenlenen G-20 zirvesine katılan ülkelerin ekonomi ve maliyeden sorumlu bakanları otellerinde mahsur kaldı. Alman polisi yoğun protesto gösterileri sebebi ve bakanların güvenliklerini gerekçe göstererek otelden çıkmalarına izin vermedi. Uzun süre otelde mahsur kalan bakanlar kısa süre önce otelden polis eşliğinde çıkarak gecikmeli olarak çalışma toplantısına geçtiler.

'nın kentinde gerçekleşen G-20 zirvesine protesto gösterileri damga vurmaya devam ediyor.

Hürriyet'in haberine göre, bu akşam saatlerinde yapılması planlanan, katılımcı ülkelerin ekonomi ve maliye bakanlarının çalıştay yemeği güvenlik gerekçesiyle bir saatten fazla gecikmeli başladı.

Alman polisi yoğun protesto gösterilerinin olduğunu belirterek katılımcı bakanların kendi güvenlikleri için otelden ayrılmamalarını istedi.

Aralarında Başbakan Yardımcısı 'in de bulunduğu bakanlar otelde mahsur kaldılar.

Sokakların savaş alanına döndüğü otel çevresinde polis güvenlik önlemlerini aldıktan sonra bakanların otelden çıkışına izin verdi. bakanların çalıştay toplantısı 1 saatten fazla gecikmeli başladı.

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Mehmet Şimşek ve G-20 ülkelerinin bakanları otelde mahsur kaldı!
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