Türkiye’ye destek, YPG ve PKK’ya lanet

Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik operasyon tartışılırken Halep'e bağlı muhaliflerin denetimindeki ilçelerde Türkiye'ye destek gösterileri yapıldı. Azez, El Bab, Çobanbey ve Cerablus gibi ilçelerde yürüyen binlerce Suriyeli, terör örgütü PKK/ YPG'nin işgal ettikleri toprakları boşaltmasını istedi. Azez'de çok sayıda Suriyeli, cuma namazı sonrası Meytem Camisi'nde bir araya geldi. Ellerinde "Teröristi teröristle bitiremezsiniz", "YPG/ PYD ile PKK devrime ihanet etti", "Türkiye umudumuz", "Fırat Kalkanı bizi koruyor" yazılı Arapça ve Türkçe dövizler taşıyan göstericiler, PKK/PYD karşıtı sloganlar attı.