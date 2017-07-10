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Avusturya'dan skandal Türkiye kararı

Giriş Tarihi: 10.7.2017 09:10 Güncelleme Tarihi: 10.7.2017 10:33
Avusturya'dan skandal Türkiye kararı

Avusturya Hükümeti, Ekonomi Bakanı 'nin 15 Temmuz etkinliğine katılmasına izin vermeyerek skandal bir karara imza attı!

Hollanda Hükümeti'nin Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in 15 Temmuz'da Hollanda'daki toplantıya katılmasını engellemesinin ardından skandal bir karar da Avusturya'da geldi.

Avusturya'da 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle yapılacak bir anma etkinliğine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılmasına izin verilmediği bildirildi.

Avusturya'dan skandal Türkiye kararı

Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcünün de konu ile alakalı "Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'un Türk ekonomi bakanının ülkeye girişine izin vermediğini doğrulayabilirim" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

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Avusturya'dan skandal Türkiye kararı
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