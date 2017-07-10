Hollanda Hükümeti'nin Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş'in 15 Temmuz'da Hollanda'daki toplantıya katılmasını engellemesinin ardından skandal bir karar da Avusturya'da geldi.

Avusturya'da 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle yapılacak bir anma etkinliğine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin katılmasına izin verilmediği bildirildi.

Avusturya'dan skandal Türkiye kararı

Avusturya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcünün de konu ile alakalı "Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'un Türk ekonomi bakanının ülkeye girişine izin vermediğini doğrulayabilirim" ifadelerini kullandığı iddia edildi.