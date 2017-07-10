Eyfel Kulesi'nde kritik görüşme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 14 Temmuz'da Paris'e gelecek ABD Başkanı Donald Trump'u Eyfel Kulesi'nde ağırlayacak.

RTL radyosunda yer alan habere göre Macron, 14 Temmuz Fransa Milli Günü törenleri için Paris'i ziyaret edecek Trump'ı, sadece eşi ve yakın korumalarının yer alacağı şekilde Eyfel Kulesi'nde akşam yemeğine davet etti.

Haberde, milli gün kutlamalarının onur konuğu Trump'ın ağırlanması için çok sayıda restoranın ABD yönetimine teklif edildiği ve sonunda Eyfel Kulesi'nin birinci katında yer alan Jules Verne adlı restoranda karar kılındığı kaydedildi.

Trump'ın ziyareti kapsamında Fransa cumhurbaşkanlığı sarayı Elysee'de bir araya gelecek Trump ve Macron, ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Şanzelize caddesinde 14 Temmuz Fransa Milli Günü için düzenlenecek geleneksel törenlere katılacak Trump ile Macron, Eyfel Kulesi'nde yemek yiyecek.