Katar, Gazze'deki yoksul ailelere maddi yardımda bulundu

"Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi"nin, "Onurlu konut" projesi kapsamında yoksul 130 aileye toplam 1 milyon dolar yardım dağıttığı bildirildi.

"ABLUKAYA RAĞMEN TAVİZ VERMEDEN DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Körfez krizinin ardından ilk kez cuma günü Gazze'ye gelen ve yardımların dağıtılmasına katılan Komite Başkanı Büyükelçi Muhammed el-İmadi, basına yaptığı açıklamada, "Katar'a yönelik ablukaya rağmen, ilkelerimizden taviz vermeyecek ve Gazze'ye desteğimizi sürdüreceğiz." dedi.

130 AİLEYE 5 İLA 10 DOLAR YARDIM DAĞITILDI



"Onurlu konut" projesinin Gazze'deki yaklaşık 370 yoksul aileyi kapsayacağını belirten İmadi, bugünkü etapta 130 aileye evlerinin onarımı için 5 ila 10 bin dolar yardım dağıtıldığını kaydetti.



"YARDIMLARIMIZ SÜRECEK"

Yaşam şartları göz önüne alınarak, yoksul ailelerin evlerinin onarımı projesinin komitenin amaçlarından biri olduğunu söyleyen İmadi, Katar'ın Gazze'de evlerin yeniden imarı konusundaki yardımlarını sürdüreceğini vurguladı.

Proje kapsamında yardım alan Filistinlilerden Nesrin Abbas ise Katar'ın Gazze'yi destekleyen tutumundan duydukları memnuniyeti ifade etti. Abbas, Katar'a yönelik ablukayı reddettiklerini de sözlerini ekledi.

Katar, Gazze'de İsrail'in 2014'teki son saldırılarının ardından bölgenin yeniden imarı ve sağlık merkezlerinin geliştirilmesi başta olmak üzere çeşitli yardım ve kalkınma projelerini hayata geçiriyor.