Son dakika... ABD ve Katar anlaştı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın üst düzey danışmanı R.C. Hammond, Tillerson'ın Katar ziyareti sırasında iki ülke arasında 'terörün finansmanıyla mücadele' anlaşması imzalandığını duyurdu.

Hammond, Tillerson'ın Doha'ya yaptığı ziyaret sırasında iki ülke arasında 'terörle ve terör finansmanıyla mücadele' konulu anlaşma imzalandığını açıkladı.

ABD ile Katar arasında varılan anlaşmayı 'ileriye yönelik umut verici bir adım' olarak niteleyen Hammond, 'Katar ve ABD, Katar'ın terörle mücadelesini güçlendirmek ve terörün desteklenmesine karşı etkili biçimde mücadele etmek için gerekli çabaları özetleyen bir anlaşma imzaladı' dedi.

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