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Son dakika... ve anlaştı

DHA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 11.7.2017 16:49 Güncelleme Tarihi: 11.7.2017 17:32
Son dakika... ABD ve Katar anlaştı

Dışişleri Bakanı Rex Tillenson'ın Doha ziyareti sırasında, iki ülke terörizm ve terörün finansmanına karşı ortak mücadele yürütmeyi öngören bir anlaşma imzaladı.

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın üst düzey danışmanı R.C. Hammond, Tillerson'ın ziyareti sırasında iki ülke arasında 'terörün finansmanıyla mücadele' anlaşması imzalandığını duyurdu.

Hammond, Tillerson'ın Doha'ya yaptığı ziyaret sırasında iki ülke arasında 'terörle ve terör finansmanıyla mücadele' konulu anlaşma imzalandığını açıkladı.

ABD ile Katar arasında varılan anlaşmayı 'ileriye yönelik umut verici bir adım' olarak niteleyen Hammond, 'Katar ve ABD, Katar'ın terörle mücadelesini güçlendirmek ve terörün desteklenmesine karşı etkili biçimde mücadele etmek için gerekli çabaları özetleyen bir anlaşma imzaladı' dedi.

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Son dakika... ABD ve Katar anlaştı
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