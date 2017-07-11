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Son dakika... DEAŞ örgüt lideri 'nin ölümünü doğruladı!

Giriş Tarihi: 11.7.2017 11:42 Güncelleme Tarihi: 11.7.2017 11:44
Son dakika... DEAŞ örgüt lideri Bağdadi'nin ölümünü doğruladı!
Sputnik'in Al Sumaria'dan aktardığı habere göre terör örgütü DEAŞ, örgüt lideri Ebubekir El 'nin öldüğünü doğruladı.
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Son dakika... DEAŞ örgüt lideri Bağdadi'nin ölümünü doğruladı!
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