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'in yeni yerleşim planını kınadı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 11.7.2017 23:20 Güncelleme Tarihi: 12.7.2017 01:45
BM İsrail'in yeni yerleşim planını kınadı

, 'in işgal altındaki Doğu 'te yeni yerleşim birimi inşası projesini kınadı.

Birleşmiş Milletler (), 'in işgal altındaki Doğu 'te yeni yerleşim birimi inşası projesini kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'e yeni konutlar inşa etme çalışmalarının "alarm verici" olduğu bildirildi.

Kudüs Bölge Planlama Komitesinin, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde ek konut inşası planları hazırlamasından BM'nin endişe ettiği kaydedilen açıklamada, bu planların hayata geçmesinin halen bölgede oturan Filistinlilerin zorla tahliyesi sonucunu doğurabileceği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Barışa ve iki devletli çözüme zarar veren tüm tek yanlı eylemleri bir kez daha kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail, işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşimlerine ilave olarak bin 500 konut daha inşa etmeyi planlıyor.

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BM İsrail'in yeni yerleşim planını kınadı
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