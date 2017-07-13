AB zamanımızı boşa harcıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, İngiliz yayın kuruluşu BBC
'de yayımlanan "HARDtalk" programına verdiği özel mülakatta Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) ilişkileri hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu ve yöneltilen soruları yanıtladı.
"Türkiye sizce AB'nin içinde mi yoksa dışında mı kalsa daha iyi olur? Sizin kişisel görüşünüz nedir? İçeride olmak mı daha iyi, dışarıda kalmak mı daha iyi?" şeklindeki soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi biz, verdiğimiz sözü tutuyoruz. Fakat AB, bu noktada bize karşı çok açık, net olur da mesela biz Türkiye'yi AB'ye alamayız derse, bu bizi rahatlatır. Biz de B planımızı, C planımızı uygulamaya koyarız. Yani bizim için AB olmazsa olmaz bir yer değil. Türkiye ayakları üzerinde duran, bugün kişi başına milli geliri 11 bin doları aşmış bir ülke" ifadesini kullandı.
'DEVAMLI OYALIYORLAR'
Gazetecinin "Kişisel olarak Türkiye'nin AB'nin dışında olmasının daha iyi olacağını söylüyormuşsunuz gibi geliyor bana" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu yanıtı verdi: "Başbakan olduğum ilk zamanlarda bizim AB'deki liderler zirvesinde bize yaklaşımları şuydu: Türkiye bir sessiz devrim yaptı diyorlardı ama şimdi aynı Avrupa, ne yazık ki bizi liderler zirvesine davet etmedikleri gibi, devamlı oyalıyorlar. Şu anda benim halkımın büyük bir çoğunluğu AB'yi aslında istemiyor, AB'nin bize karşı yaklaşımını da samimi bulmuyor. Dolayısıyla biz buna rağmen AB'ye karşı samimiyetimizi bir müddet daha devam ettireceğiz, bakalım nereye varacak?"
KÖRFEZ'DE DİYALOG YOLUYLA ÇÖZÜM OLMALI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar kriziyle ilgili sorulara Körfez'de "diyalog yoluyla süratle bir çözüm arayışı" içinde olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı, krizin askeri bir çatışmaya dönüşme riskiyle ilgili soruya "Türkiye asla bu bölgede Müslüman'ın Müslüman'a kırdırılmasını istemez ve Müslüman'ın Müslüman'la savaşını biz istemiyoruz. Biz Yemen'deki olanları, Filistin'deki, Libya'daki olanları bu şekilde istemiyoruz. Suriye'de olanlar ortada, Irak'ta olanlar ortada. Bunlarda bedel ödeyen ülke Türkiye. Bunları istemiyoruz, Katar'da da böyle bir şeyi asla kabul etmiyoruz" dedi. Erdoğan, tutuklu gazetecilerle ilgili ise hapiste "gerçek manada gazeteci sıfatıyla" iki kişinin bulunduğunu belirtti.