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li yetkiliden AB'ye çağrı

AA

Dünya Haberleri

Giriş Tarihi: 13.7.2017 03:53 Güncelleme Tarihi: 13.7.2017 04:40
Filistinli yetkiliden AB'ye çağrı

FKÖ Genel Sekreteri Ureykat, AB'den devletini tanımasını istedi

(FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Avrupa Birliğine (AB) devletini tanıma çağrısında bulundu.

Ureykat, nın "ayrım duvarıyla" ilgili aldığı kararın 12. yılı dolayısıyla Ramallah'taki Müzakere İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir seminerde konuştu.

AB'yi, 'i tanıdığı gibi Filistin devletini de tanımaya çağıran Ureykat, İsrail'in yerleşim birimleri projesinin iki devletli çözümün sonuçsuz kalmasının temel nedeni olduğunu vurguladı.

Fetih Yönetim Kurulu üyesi Nasır el-Kudve ise Uluslararası Adalet Divanının yerleşim birimleri ve ayrım duvarıyla ilgili aldığı kararların iptal edilemeyeceğini ve zaman aşımına uğramayacağını söyledi. Kudve, uluslararası camiayı İsrail'in dayattığı gerçeklere göre hareket etmemeye çağırdı.

Uluslararası Adalet Divanı, 2005'te ayrım duvarının yasa dışı olduğu yönünde karar almıştı.

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Filistinli yetkiliden AB'ye çağrı
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